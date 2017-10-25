"النواب الأميركي" يصوت على مشروع قانون لفرض عقوبات جديدة على إيران

يصوت مجلس النواب الأميركي الأربعاء على أربعة مشاريع قوانين لفرض عقوبات جديدة على إيران وحزب الله اللبناني.

وأفادت قناة "الحرة" بأن الجلسة التي تنطلق اليوم قد تستمر عدة ساعات، ويدعو المشروع الأول إلى فرض عقوبات على برنامج إيران للصواريخ البالستية، بينما تنص المشاريع الأخرى على فرض عقوبات بحق حزب الله اللبناني وداعميه، بالإضافة إلى دعوة الاتحاد الأوروبي إلى إدراجه على لائحة المنظمات الإرهابية.

ويتوقع أن تمرر مشاريع القوانين الأربعة في مجلس النواب، ثم رفعها إلى مجلس الشيوخ ليصوت بدوره عليها، حسب مراسلة الحرة.وسيتعين على المجلسين أن يتوصلا بعد ذلك إلى نسخة موحدة ثم التصويت عليها مجددا قبل إرسالها إلى البيت الأبيض لإقرارها.