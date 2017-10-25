الشرطة الألمانية تصادر أسلحة وذخيرة لجماعات متشددة

أعلنت الشرطة الألمانية، الأربعاء، مصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة خلال مداهمة لأربعة مواقع في برلين مساء الثلاثاء، فيما يتصل بالتحقيق مع ألماني يبلغ من العمر 40 عاما يشتبه في انتمائه لجماعات متشددة.

وقالت المتحدثة باسم الادعاء في برلين، زيلكه بيكر، إن تحقيقا يُجرى مع الرجل للاشتباه بانتهاكه قانون معني بحيازة الأسلحة، وآخر معني بصنع وبيع ونقل أسلحة الحرب.

وأضافت أن الرجل زار مسجدا تحقق السلطات بشأنه، لكن لا يوجد دليل دامغ على صلته بأنشطة المتشددين.

ولم تكشف السلطات عن اسم الرجل وفقا لماهو مُتبع في ألمانيا. وسيستمر التحقيق، وسيمثل المشتبه به أمام القاضي الأربعاء.

وفي 2016، تعرضت ألمانيا لعدة هجمات شنها متشددون، من بينها هجوم في برلين في ديسمبر قتل فيه تونسي بالرصاص سائق شاحنة بولندي، قبل أن يدهس بالشاحنة 11 شخصاً.

وحذرت وكالة المخابرات الداخلية الألمانية من مزيد من هجمات المتطرفين، في ضوء تزايد أعداد المقاتلين الأجانب العائدين من سوريا والعراق.