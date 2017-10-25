تحقيق أميركي في إجراءات وزارة العدل خلال انتخابات 2016

يحقق مجلس النواب الأميركي في اجراءات وزارة العدل الأميركية خلال انتخابات عام ٢٠١٦ الرئاسية التي تنافس فيها الجمهوري دونالد ترامب والمرشحة الديمقراطية هيلاري كلنتون والتي فاز فيها ترامب.

وقال رئيسان جمهوريان للجنتين بمجلس النواب الأميركي أمس، إنهما يحققان في عدد من الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل خلال العام الماضي بما في ذلك قرارات مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.أي) بشأن المرشحة الديمقراطية السابقة للرئاسة هيلاري كلينتون.

وقال رئيسا لجنة القضاء ولجنة الإشراف وإصلاح الحكومة في بيان إن قرارات وزارة العدل في عام 2016 «أثارت تساؤلات ما زالت معلقة وينبغي الإجابة عنها» بما في ذلك قرار مكتب التحقيقات الاتحادي الإعلان عن تحقيقه بشأن «تعامل كلينتون مع معلومات سرية وعدم الإعلان عن التحقيق بشأن مساعدين لحملة المرشح آنذاك دونالد ترامب».