ترامب وسناتور جمهوري يتبادلان الإهانات

وصف سناتور أميركي بارز الرئيس دونالد ترامب، أمس، بأنه «كذاب»، فيما تبادل الاثنان الإهانات على «تويتر»، وذلك قبل ساعات من الموعد المقرر لاجتماع الرئيس مع المشرعين في الكونغرس للتوصل إلى توافق بشأن إجراء إصلاحات ضريبية.

وطلب ترامب من أعضاء الكونغرس المنتمين لحزبه الجمهوري إقرار مجموعة من التخفيضات الضريبية تشمل خفض ضريبة دخل الشركات بحلول نهاية العام، وكان الهدف من اجتماعه مع أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين، أمس، تعزيز الدعم داخل حزبه.

لكن قبل ساعات من الاجتماع خاض ترامب مشاجرة مع واحد من أعضاء مجلس الشيوخ هو رئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كوركر.

وكتب ترامب المقرر أن يحضر الغداء الأسبوعي لأعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين: «بوب كوركر.. الذي لم يتسن انتخابه صياداً للكلاب في تنيسي يحارب الآن تخفيضات الضرائب».

ورد كوركر عبر تويتر قائلاً: «نفس الأكاذيب من رئيس كذاب». كان السناتور قد أشار إلى البيت الأبيض من قبل بأنه «دار حضانة للبالغين».

واختلف كوركر الذي قال إنه لن يترشح للانتخابات العام المقبل، مع الرئيس علناً لأسابيع، وصعّد من حدة تصريحاته في مقابلة مع شبكة «سي.إن.إن» قال فيها، إن "الرئيس يتحرى الكذب وحط من شأن الولايات المتحدة وقوض علاقاتها على مستوى العالم".

وقال كوركر عضو الحزب الجمهوري في المقابلة بمقر الكونغرس: «الرئيس يجد صعوبة كبيرة في تحري الصدق في كثير من الأمور». وأضاف: «هذا مدهش. للأسف زعماء العالم يعرفون جيداً أن معظم ما يقوله غير صحيح».

وواصل السيناتور الجمهوري هجومه على ترامب دون هوادة، وأقر بأن التوتر بين الرجلين اللذين كانا حليفين سابقاً يتراكم منذ شهور. وهاجم كوركر الرئيس الأميركي لتحدثه في أمور تبين بسهولة أنها كذب وتساءل لماذا يصر ترامب على ذلك. وقال: «لا أعرف لماذا يتدنى بنفسه إلى هذا المستوى. هذا مستوى متدن ويحط من قدر بلدنا بهذه الطريقة لكنه يفعل ذلك». وتابع موضحاً: «إنه يحطم عن عمد علاقاتنا في أنحاء العالم التي كانت مفيدة لأمتنا».