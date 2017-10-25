خادم الحرمين يبحث مع البشير مستجدات المنطقة

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في قصره بعرقة أمس، رئيس جمهورية السودان الرئيس عمر حسن البشير.

وعقد خادم الحرمين والرئيس السوداني جلسة مباحثات رسمية، جرى خلالها استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، ومستجدات الأحداث في المنطقة. ويرافق البشير في زيارته وفد يضم وزير الدولة برئاسة الجمهورية فضل عبدالله فضل، ووزير الخارجية البروفيسور إبراهيم غندور، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الفريق أول محمد عطا المولى، ووزير الدولة مدير مكتب الرئيس حاتم حسن بخيت، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى المملكة د. أحمد التجاني سوار.