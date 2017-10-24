حرب «بريكست» تستعر على تويتر

تحول موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى ساحة حرب بين مساعدي رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي والمفوضية العامة للاتحاد الأوروبي في أعقاب نشر صحيفة ألمانية تقريراً نسبت فيه حديثاً لرئيس المفوضية جان كلون يونكر أبدى فيه ازدراءه لسلوك رئيسة وزراء بريطانيا ووصفه بتصرف اليائس وصف فيه ماي بالتائهة والعاجزة عن النوم جراء الخلافات التي تعصف بحزبها والداخل البريطاني.

وهذه هي المرة الثانية في ستة أشهر التي ينشر فيها مراسل لصحيفة «فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ» الألمانية المعروف بصلته بالمساعدين المقربين من يونكر تقريراً عن ردود فعل رئيس المفوضية بعد لقائه على العشاء مع ماي. ورسم التقرير الذي نشر الأحد صورة غير إيجابية لرئيسة الوزراء التي أرهقتها خلافات في صفوف حزبها وذكر أنها كانت «تتوسل» المساعدة من الاتحاد الأوروبي. وأثار هذا التقرير تشاحناً على تويتر بين مساعدي ماي ويونكر الحاليين والسابقين.

وبعد قمة عقدت الأسبوع الماضي سعى فيها قادة الاتحاد الأوروبي لبناء الثقة مع ماي في محاولة للإسراع بمحادثات الانفصال نفى مارتن زيلماير مدير مكتب يونكر اتهاماً وجهه له على تويتر نظيره البريطاني السابق في فريق ماي أنه مصدر ما ورد في التقرير. وكان كثيرون وجهوا إليه أصابع الاتهام قائلين إنه مصدر التسريبات السابقة بعد لقاء على العشاء في لندن في أبريل الماضي.