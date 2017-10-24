أرملة جندي أميركي: اتصال ترامب جعلني أبكي أكثر

تزايدت حدة الجدل بشأن اتصال هاتفي أجراه الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأرملة جندي قتل أخيراً، بعدما صرحت أرملة الجندي في مقابلة أن الرئيس تعامل معها بعدم احترام. وقالت ميشيا جونسون إن ترامب حاول بصعوبة تذكر اسم زوجها خلال الاتصال الذي أشعل الأسبوع الماضي عاصفة حول أسلوب ترامب في الحديث.

وذكرت جونسون في مقابلة بثتها شبكة «ايه بي سي»: «سمعته يتلعثم في محاولة لتذكر اسم زوجي، وهذا ما آلمني أكثر لأنه إذا كان زوجي سافر للقتال من أجل بلدنا وخاطر بحياته من أجل بلدنا فلماذا لا يمكنك تذكر اسمه؟».

وقالت إن هذا «جعلها تبكي أكثر»، وذلك في أول تعليق علني لها عن الاتصال. ورد ترامب في تغريدة على موقع تويتر «أجريت محادثة محترمة جداً مع أرملة السير جنت ديفيد جونسون، وذكرت اسمه من البداية دون تردد!».

وكان جونسون قد قتل في 4 أكتوبر الجاري في النيجر مع ثلاثة جنود أميركيين آخرين. وتعرض ترامب لانتقادات شديدة بسبب ما تردد حول أسلوب معاملته لأرملة جونسون، مما أثار جدلاً عندما انتقد الرؤساء السابقين بزعم أنهم لم يكونوا يتصلون بأفراد أسر أفراد الجيش الذين يلقون حتفهم.