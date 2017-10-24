اليابان: قدرات كوريا الشمالية النووية خطيرة جداً

قال وزير الدفاع الياباني، ايتسونوري أونوديرا، إن قدرات كوريا الشمالية النووية الصاروخية بلغت «مستوى خطيراً وغير مسبوق». ونقلت «أسوشيتد برس» عن أونوديرا إن هذا التهديد المتصاعد يوجب على بلاده وكوريا الجنوبية والولايات المتحدة، العمل بشكل جماعي والقيام بما وصفه بـ«ردود أفعال مختلفة».

وأشار أونوديرا إلى أن كوريا الشمالية أطلقت أخيراً صواريخ بالستية مرت فوق الأراضي اليابانية، مضيفاً أنه لا يمكن استبعاد أن تكون التجارب النووية التي أجريت أخيراً في كوريا الشمالية شملت قنبلة هيدروجينية.

وأفاد بأن «بيونغيانغ حسنت قدراتها النووية والصاروخية بثبات. التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية نما إلى مستوى غير مسبوق وخطير. لذلك يتعين علينا اتخاذ ردود أفعال مختلفة لمواجهة هذا المستوى من التهديد».