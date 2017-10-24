تيلرسون: علينا مواصلة قتال طالبان

أكد وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون أن على واشنطن مواصلة القتال ضد طالبان وضد آخرين لم يسمهم مشدداً على على الحركات الإرهابية أن تعلم أنها لن تحقق نصراً عسكرياً أبداً.

وكان تيلرسون وصل امس إلى العاصمة الأفغانية كابول بشكل مفاجئ، للتباحث مع الرئيس أشرف غني بشان الإستراتيجية الأميركية الجديدة في أفغانستان، علينا مواصلة القتال ضد طالبان.وأوضحت السفارة أن تيلرسون الذي يقوم بأول زيارة له للمنطقة منذ توليه مهامه، وغني، التقيا الاثنين، وأكدا مجددا الالتزام الأميركي الأفغاني في التوصل إلى السلام والاستقرار في أفغانستان.

وعقد اللقاء في قاعدة «باغرام» الجوية شمالي كابول، أكبر قاعدة أميركية في أفغانستان.يشار إلى أن حركة طالبان صعدت هجماتها في الآونة الأخيرة ضد قوات الأمن الأفغانية، ردا على الإستراتيجية الأميركية الجديدة التي أعلنت في أغسطس. وتأتي هذه الزيارة بعد 3 أسابيع على زيارة وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس في 27 سبتمبر إلى أفغانستان، التي ترافقت مع إطلاق صواريخ وقذائف هاون من جانب حركة طالبان.