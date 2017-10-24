سفراء: إجراء انتخابات ذات مصداقية في كينيا أمر صعب

المصدر:
  • ■ نيروبي - وكالات
التاريخ:
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قال سفراء الولايات المتحدة الأميركية وعدد من الدول الأوروبية إن إعادة إجراء انتخابات تتمتع بالمصداقية في كينيا، الواقعة شرقي إفريقيا، هذا الأسبوع، سيكون «أمراً صعباً»، بسبب المخاوف الأمنية والوضع السياسي في البلاد. وقالت سفارة الولايات المتحدة، في بيان: «مع الأسف، إن الوضع السياسي المتدهور يقوّض الاستعدادات الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية الجديدة».

وأضاف: «الخطاب التحريضي والهجمات على المؤسسات وتزايد انعدام الأمن تجعل إجراء انتخابات ذات مصداقية ونزيهة أمراً أكثر صعوبة». وحمل البيان أسماء الدبلوماسيين من الولايات المتحدة ودول أوروبية عدة.

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