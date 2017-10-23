«الصحة العالمية» تلغي تعيين موغابي سفيراً للنوايا الحسنة

أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أمس، إلغاء تعيين رئيس زيمبابوي سفيراً للنوايا الحسنة، حرصاً على مصلحة الوكالة الأممية، في محاولة لإنهاء الجدل الذي أثاره التعيين.

وقال تيدروس، في بيان: «في الأيام الأخيرة، فكرت في قرار تعيين فخامة الرئيس روبرت موغابي سفيراً للنوايا الحسنة لدى منظمة الصحة العالمية (للأمراض غير المعدية) في إفريقيا، وقررت أن ألغي ذلك».

وأثار التعيين، هذا الأسبوع، غضب ناشطين يصرون على أن نظام الصحة في زيمبابوي كغيره من الخدمات العامة انهار في عهد النظام الاستبدادي لموغابي، ونددت الولايات المتحدة وبريطانيا بتعيينه.

وأضاف تيدروس، وهو أول إفريقي يتولى هذا المنصب في يوليو، أنه «استمع بعناية» إلى الأصوات المنتقدة، وتشاور مع حكومة زيمبابوي. وأضاف: «توصلنا إلى خلاصة أن هذا القرار يخدم مصالح منظمة الصحة العالمية بشكل أفضل».