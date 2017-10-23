ترامب يؤكد الاستعداد التام لمواجهة كوريا الشمالية

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أمس، أن بلاده مستعدة بقوة لكل الاحتمالات في مواجهة كوريا الشمالية.

وقال في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: «نحن مستعدون إلى حد لن تصدقوه. وستشعرون بالمفاجأة حين تشاهدون كم نحن على استعداد تام في حال كان ذلك ضرورياً».

وفي ما بدا وكأنه تلويح بالخيار العسكري، أضاف ترامب: «أليس من الأفضل ألا نفعل؟ الجواب نعم. (لكن) هل سيحدث؟ (الجواب) لا أحد يعرف».

وإزاء تسارع البرامج النووية والصاروخية لكوريا الشمالية في الأشهر الأخيرة، رد الرئيس الأميركي بتصعيد كلامي مهدداً إياها خصوصاً بـ«التدمير التام».

وكان أكد مراراً أن واشنطن مستعدة لضرب بيونغ يانغ عسكرياً إذا ما كان ذلك ضرورياً.