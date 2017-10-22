أردوغان: أميركا ليست «دولة متحضرة»

وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الولايات المتحدة بأنها دولة غير متحضرة.

يأتي ذلك على خلفية رفع دعوى ضد 15 من حراس أردوغان الشخصيين الذين يواجهون تهمة الهجوم على المتظاهرين خلال زيارة قام بها في مايو الماضي إلى العاصمة الأميركية.

كان بعض الأشخاص وثقوا هذه الحادثة بمقاطع فيديو. وذكر أردوغان: «الولايات المتحدة تسمى مهد الديمقراطية، فهل شيء كهذا يمكن أن يكون ديمقراطية؟»، مشيراً إلى أنه كان في زيارة رسمية إلى واشنطن.

أسهم هذا الحادث، إضافة إلى رفع الدعوى ضد الحراس، في تدهور العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة أخيراً.

كانت الدولتان اتخذتا أخيراً إجراءات لتقليص أعداد التأشيرات الممنوحة لمواطني البلد الآخر.