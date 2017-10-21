عقوبات أميركية جديدة على إيران وحزب الله

قال قياديون جمهوريون بمجلس النواب الأميركي، إن المجلس سيصوت خلال أيام على فرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وحزب الله المدعوم من طهران. وأشار كيفن مكارثي زعيم الأغلبية والنائب إد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في بيان مشترك، إلى أنّ مسؤولية الكونغرس العمل مع الجهة التنفيذية لرسم استراتيجية واضحة لوقف السلوك الإيراني المتهور، مضيفيْن:

«التحرك الفوري باتجاه هذا الهدف سيأتي من المجلس الأسبوع المقبل، حيث سنصوت على تشريع يزيد العقوبات على حزب الله وانتشار الصواريخ الإيرانية».

من جهة ثانية قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، أمس، إن بلادها ترغب في التحرّك لمواجهة برنامج إيران للصواريخ وسلوكها المزعزع للاستقرار.

وقالت فلورنس بارلي في كلمة بمركز أبحاث في واشنطن: «نحتاج خطة للعمل المشترك الشامل .. ينبغي أن نتحلى أيضاً بالجدية التامة بشأن أنشطة الصواريخ الباليستية والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، نحن نعمل على ذلك».

على صعيد متصل، صعّد الاتحاد الأوروبي من انتقاداته لبرنامج الصواريخ الباليستية في إيران والدور الذي تلعبه طهران في الشرق الأوسط، وتأثير ذلك على تأجيج انعدام الاستقرار.