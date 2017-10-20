مقتل سيدة وإصابة 7 أشخاص في حادث طعن في بولندا

قالت الشرطة البولندية، الجمعة، إن امرأة قتلت وأصيب 7 أشخاص، إثر تعرضهم لهجوم في مركز للتسوق جنوبي بولندا.

وذكرت الشرطة أن القتيلة والجرحى تعرضوا لهجوم من رجل مسلح (27 عاما) بآلة حادة في مركز للتسوق.

وقال الناطق باسم الشرطة أندريه فيرزانا في بلدة ستالوفا فولا، إن الهجوم وقع بعد ظهر الجمعة بأداة حادة.

ونقلت وكالة الأنباء البولندية (بي.إيه.بي.) عن الشرطية أنا كلي قولها إن الاداة المستخدمة كانت سكينا.

وقالت السلطات إن ستة من المصابين يعانون من جروح خطيرة.

واعتقلت الشرطة المهاجم، فيما نقل ثمانية أشخاص للمستشفيات في ستالوفا فولا وتارنوبزج وساندوميرتس، قبل أن تتوفى امرأة متأثرة بالجروح، وفق ما ذكره موقع "ديلي ستار".

وأوضح "ديلي ستار" أن دوافع المهاجم في ارتكاب الحادث غير معروفة إلى حدود الساعة.