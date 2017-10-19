الإمارات تدين التفجيرات الإرهابية في مصر وأفغانستان

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي وقع أول من أمس وسط مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء بجمهورية مصر العربية، كما دانت الهجوم الإرهابي الذي وقع في محيط قيادة قوات الشرطة بولاية بكتيا في أفغانستان.

وذكرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان أن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر العربية الشقيقة ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة.

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة الشعب المصري الشقيق وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق، مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية. وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات لعائلات الشهداء ولحكومة وشعب مصر الشقيقة وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

كما دانت الدولة الهجوم الإرهابي الذي وقع في محيط قيادة قوات الشرطة بولاية بكتيا في أفغانستان. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان آخر أصدرته أمس موقف الإمارات المناهض للإرهاب بكل صوره وأشكاله والداعي إلى مكافحته وضرورة تعزيز التنسيق بين دول العالم وتكاتف جهود المجتمع الدولي لضمان اجتثاث هذه الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والاستقرار العالميين والقضاء على مسبباتها وتجفيف منابع تمويلها.

وأعربت الوزارة في ختام بيانها عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا جراء هذه الجريمة النكراء وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وقتل أول من أمس 15 شخصاً وأصيب أكثر من 40 في هجوم على مركز للشرطة بولاية بكتيا في أفغانستان.