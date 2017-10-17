كوريا الشمالية: الحرب النووية قد تندلع في أي لحظة

قال نائب مندوب كوريا الشمالية بالأمم المتحدة، كيم إن ريونج، خلال كلمة ألقاها في المنظمة الدولية إن الوضع في شبه الجزيرة الكورية "قد وصل إلى نقطة حرجة للغاية وأن حربا نووية قد تندلع في أي لحظة".

وأضاف كيم خلال كلمة ألقاها أمام لجنة نزع السلاح النووي في الأمم المتحدة، إن كوريا الشمالية "تدعم القضاء الكامل على الأسلحة النووية وجهود نزع السلاح النووي في العالم بأسره"، لكنها لا يمكنها أن توقع على معاهدة حظر الأسلحة النووية بسبب تهديدات الولايات المتحدة.

وتابع أنه "لا توجد دولة في العالم تتعرض لتهديد نووي خطير ومباشر من الولايات المتحدة لفترة طويلة (أكثر منّا)".

كما حذر من أن الولايات المتحدة "في نطاق إطلاق النار (لكوريا الشمالية) وإذا تجرأت الولايات المتحدة وغزت أراضينا المقدسة أو حتى بوصة (إنش) منها فإنها لن تفلت من عقابنا الشديد في أي جزء من العالم".

كان وزير الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون قال لشبكة (سي إن إن) إن الجهود الدبلوماسية لحل أزمة كوريا الشمالية "ستستمر حتى سقوط القنبلة الأولى".

وتصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية في الشهور القلائل الماضية حيث انخرط الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون في حرب كلامية والتهديد بالدمار المتبادل.

تجدر الاشارة إلى ان بيونجيانج نفذت العديد من تجارب الصواريخ الباليستية وتجربتين نوويتين خلال العام الماضي، في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة. وعقب تجربتها النووية السادسة في سبتمبر الماضي، وسع مجلس الامن الدولي فعليا العقوبات المفروضة عليها.