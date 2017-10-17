قتيل بحادث طعن في لندن

قتل شخص وأصيب آخران، مساء الاثنين، في حادث طعن غربي العاصمة البريطانية لندن، قالت الشرطة إنه لا علاقة له بالإرهاب.

ووقع الحادث خارج محطة مترو "بارسونز غرين"، حيث أغلقت قوات الأمن المحطة والشارع الذي تقع به.

وأكدت مصادر في الشرطة أن الحادث ليست له علاقة الإرهاب، علما أنه لم يتم اعتقال أحد على خلفيته حتى الآن.

وقال مصدر طبي إن المسعفين تعاملوا مع 3 ضحايا، حيث نقل اثنان جرحى إلى المستشفى بينما توفي الثالث في موقع الحادث.

ويأتي الحادث بعد نحو شهر من تفجير "إرهابي" وقع في قطار بالمحطة ذاتها، خلف 30 مصابا.