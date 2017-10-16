أزياء «الديكتاتور الصغير» تقلّد كيم

اختار المخطط الاستراتيجي والمدير الإبداعي آدم باديلا المعروف في عالم الشبكة العنكبوتية بـ«آدمز المبدع» مع اقتراب موسم الأعياد التنكرية اختراع أزياء للأطفال وعرضها على صفحته على موقع إنستغرام لتحصد موجة من الردود المرحبة والممتعضة والساخرة في آن.

ولا داعي للقول إن زي رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون مع صاروخ صغير قد ساهم برفع الإعجاب إلى أكثر من 20 ألفاً مرفقة بالتعليقات.

ابتكر آدم سلسلة من الأزياء التنكرية التي تجسّد عالم الكبار بمقاسات للأطفال، وأضفى لمسة لا تخلو من الطرافة والمبالغة عليها.

أما زي «الدكتاتور الصغير» الذي يشكل نسخة مصغّرة عن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون فأشعل المنصات. وقد علق على ذلك بالقول: «يكاد يكون ظريفاً كما الشخص الحقيقي».

وانهمرت التعليقات والإعلان عن الرغبة بحصول المتابعين عن الزي لأطفالهم، والإشارة إلى أصحاب لهم على الصفحة بضرورة شراء الزي. كما اندفع البعض لطرح سؤال ساخر يقول: «أين زيّ ترامب؟»