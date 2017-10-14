1.1 مليار شخص في العالم يفتقدون هويات رسمية

كشف تقرير للبنك الدولي، عن أنّ أكثر من مليار ومئة مليون شخص تحديداً في آسيا وأفريقيا يفتقدون إلى هويات رسمية تسمح لهم بالاستفادة من الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية. وأضاف تقرير البنك الدولي الصادر بمناسبة اجتماعه السنوي في واشنطن هذا الأسبوع، أنّ أكثر من ثلث هؤلاء الأشخاص الخفيين هم أطفال. وهذا الأمر هو الأكثر صعوبة بالنسبة للأشخاص الذين أجبرتهم الاضطرابات والكوارث على النزوح.

وللتعامل مع المشكلة، أطلق البنك الدولي برنامج «آي دي 4 دي» لتوسيع برامج التعرف على الأشخاص رقمياً. ولدى المؤسسة الساعية إلى محاربة الفقر مشاريع للتعرف الرقمي والتسجيل المدني يبلغ حجمها أكثر من 500 مليون دولار في أكثر من عشر دول..