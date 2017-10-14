إنقاذ 600 مهاجر في «المتوسط» ونقلهم إلى إيطاليا

نقلت سفينة إنقاذ مهاجرين في البحر المتوسط صباح أمس إلى باليرمو في صقلية 604 مهاجرين من 15 دولة، بينهم 204 أطفال تمّ إنقاذهم في البحر خلال الساعات الـ 36 الماضية.

ونفّذت السفينة اكواريوس التي تشغلها منظمة «اس او اس المتوسط» الخيرية مع «أطباء بلا حدود»، سلسلة عمليات إنقاذ الثلاثاء والأربعاء ونقلت المهاجرين المتحدرين من سوريا ومصر ومالي والسودان والمغرب والجزائر وبنين، إلى صقلية.

وقالت منظمة «اس او اس المتوسط» في بيان، إنّ عمليات الإنقاذ المتعددة التي قامت بها «اكواريوس» في الأيام الماضية في منطقة جغرافية واسعة جداً، تظهر أنّ الأزمة الإنسانية مستمرة أو حتى تتفاقم في المتوسط.

وأوضحت أنّه وخلال 18 شهراً من مهامها، تم إنقاذ حوالى 25 ألف شخص في عرض البحر.