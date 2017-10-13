تيلرسون: ترامب سيعلن عقوبات تستهدف الحرس الثوري الإيراني

قال وزير الخارجية الأميركي، ريكس تيلرسون، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لن يطلب من الكونغرس إعادة فرض عقوبات على إيران.

وأكد الوزير أن ترامب قرر عدم التصديق على أن إيران ملتزمة بالاتفاق النووي، وسيعلن هذا في خطاب الساعة 1645 بتوقيت غرينتش.

وأضاف تيلرسون أن ترامب سيمنح الخزانة الأميركية سلطات واسعة لفرض عقوبات على الحرس الثوري الإيراني.

لكن تيلرسون قال إن إعلان ترامب عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق لا يعني انسحاب أميركا منه.

وأوضح أن ترامب يريد من الكونغرس تشديد السياسة تجاه إيران بإلزامها بالسماح بمزيد من الوصول إلى مواقعها النووية.

وقال تيلرسون إنه ناقش مع نظيره الإيراني إمكانية إبرام اتفاق جديد إلى جانب اتفاق 2015 يتناول برنامج الصواريخ الباليستية.