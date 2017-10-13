باكستان: تحرير أسرة أميركية وكندية من قبضة إرهابيين

أعلن الجيش الباكستاني، أمس، أنه تمكن من استعادة رهائن أجانب كانوا محتجزين لدى طالبان الأفغانية وشبكة حقاني منذ 2012 داخل أفغانستان.

وقال بيان إدارة العلاقات العامة للجيش، إنه تم إنقاذ أميركية وزوجها الكندي وأطفالهم الثلاثة الذين ولدوا في الأسر من خلال تبادل معلومات استخبارية مع وكالة المخابرات المركزية الأميركية التي كانت تتعقب تنقلات الرهائن إلى أن عبروا مقاطعة كورام القبلية المحاذية للحدود الباكستانية الأفغانية شمال غرب باكستان، في 11 أكتوبر الحالي، وقام الجيش الباكستاني بتحرير العائلة. وذكر البيان أنه سيتم ترتيب سفرهم إلى الولايات المتحدة.

ودفع هذا الإعلان، الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الإشادة بـ«اللحظة الإيجابية» في العلاقة مع إسلام آباد. وقال في بيان: «تمكنت الإدارة الأميركية بالتنسيق مع الحكومة الباكستانية من الإفراج عن عائلة بويل-كوليمان». وأضاف: «هذه لحظة إيجابية في علاقة بلادنا بباكستان».