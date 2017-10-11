ارتفاع حصيلة قتلى «حرائق كاليفورنيا» وترامب يعلن الطوارئ

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثلاثاء حالة الطوارئ الطبيعية في كاليفورنيا في اجراء يتيح للولاية الواقعة في جنوب غرب الولايات المتحدة الاستفادة من امكانات الحكومة الفدرالية لمواجهة الحرائق الضخمة المستعرة في ثمان من مقاطعاتها والتي تسببت بمقتل 15 شخصا على الاقل وتهجير 25 الفا اخرين.

وقال البيت الابيض في بيان ان ترامب "امر بأن تأتي المساعدات الفدرالية لإسناد جهود الانقاذ المحلية في المناطق المتضررة من حرائق الغابات التي بدأت في 8 تشرين الاول/اكتوبر وما زالت مستمرة".

والثلاثاء ارتفعت حصيلة ضحايا الحرائق خلال النهار لتصل الى 15 قتيلا، بحسب ما نقلت صحيفة واشنطن بوست عن اجهزة الاسعاف التي اعربت عن خشيتها من ارتفاع هذه الحصيلة اكثر بكثير لا سيما وان 150 شخصا لا يزالون في عداد المفقودين.

وكان حاكم ولاية كاليفورنيا جيري براون أعلن الإثنين حال الطوارئ في مقاطعات نابا وسونوما ويوبا الواقعة جميعها شمال خليج سان فرانسيسكو، وأمر آلاف السكان بإخلاء منازلهم.

كما أمر براون بنشر آلاف من رجال الإطفاء لمكافحة امتداد النيران.

وكان براون طلب من ترامب ارسال مساعدات فدرالية لمواجهة 17 حريقا مستعرا في ثماني مقاطعات.

واكد براون أنه "من الصعب جدا احتواء هذه الحرائق وبعضها لم نتمكن من احتوائه على الإطلاق"، مشيرا إلى "دمار غير مسبوق سببته الحرائق".

وتشهد ثمان من مقاطعات الولاية حرائق ضخمة، لكن المقاطعتين الاكثر تضررا من هذه الحرائق هما نابا وسونوما المشهورتان بكروم العنب المخصص لانتاج النبيذ.

وبحسب جهاز الاطفاء في كاليفورنيا فقد التهمت ألسنة النيران منذ مساء الاحد حوالى 45 ألف هكتار من المساحات الخضراء في شمال الولاية.

كذلك فقد التهمت النيران ما لا يقل عن 2000 مسكن ومبنى تجاري، بحسب المصدر نفسه الذي أشار الى اجلاء أكثر من 25 ألف شخص من مقاطعة سونوما.

ولجأ 5 الاف شخص إلى ملاجئ للهرب من النار.

وغالبا ما تشهد الغابات في غرب الولايات المتحدة حرائق خلال اشهر الصيف الحارة وتتأجج بفعل الرياح.

والشهر الماضي أجبر حريق ضخم وُصف بانه الاكبر في تاريخ لوس انجليس، المئات على اخلاء منازلهم.