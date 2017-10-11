كاتالونيا تعلّق إعلان الانفصال

أعلن رئيس كاتالونيا كارليس بوتشيمون قبول «تفويض الشعب» لكي تصبح المنطقة «جمهورية مستقلة»، لكنه اقترح تعليق التطبيق الفوري لإعلان الاستقلال لكي يفسح المجال أمام الحوار. وقال بوتشيمون في خطاب ألقاه أمام برلمان كاتالونيا، وكان موضع ترقب شديد في إسبانيا والعالم، «أنا أقبل تفويض الشعب لكي تصبح كاتالونيا جمهورية مستقلة».

لكنه طلب من البرلمان «تعليق إعلان الاستقلال من أجل بدء الحوار في الأسابيع المقبلة». ووجهت إسبانيا في وقت سابق من يوم أمس، تحذيراً شديد اللهجة لرئيس كاتالونيا لثنيه عن إعلان الانفصال، فيما حذر الأوروبيون من أنه سيتم استبعاد الإقليم تلقائياً من الاتحاد في حال انفصل عن إسبانيا.