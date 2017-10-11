11 ألف روهينغي إلى بنغلاديش في يوم واحد

أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن حرس الحدود في بنغلاديش أفاد بعبور أكثر من 11 ألفاً من اللاجئين الروهينغا إلى بنغلاديش من ميانمار أول من أمس.

وقال الناطق باسم المفوضية أدريان إدواردز، في إفادة صحافية في جنيف: «عدنا إلى وضع التأهب التام فيما يتعلق بتدفق اللاجئين. إنها زيادة كبيرة بعبور 11 ألفاً».

وأضاف: «تعمل المفوضية مع سلطات بنغلاديش لإنشاء مركز عبور استعداداً لتدفق محتمل للاجئين في الأيام المقبلة».

من جهتها، أعلنت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «يونيسيف» عن إطلاق ثاني أكبر حملة من نوعها في العالم للتطعيم الفموي ضد الكوليرا، لحماية الوافدين إلى بنغلاديش من لاجئي أقلية الروهينغا الفارين من ميانمار. وذكرت المنظمة الدولية أن الحملة بالقرب من منطقة كوكس بازار.

حيث يتجمع أكثر من نصف مليون من لاجئي الروهينغا بالمخيمات والمستوطنات هناك، وتهدف إلى الحماية من مرض الإسهال الذي يهدد الحياة، وأشارت إلى أنه تم إيصال 900 ألف جرعة من اللقاح يقدمها 200 فريق تطعيم متنقل.

وأضافت المنظمة الدولية أن الجولة الأولى من الحملة سوف تغطي نحو 650 ألف شخص تراوح أعمارهم بين عام واحد وما فوق، على أن تبدأ الجولة الثانية في 31 أكتوبر الجاري، وتستهدف نحو 250 ألف طفل أعمارهم من سنة واحدة إلى خمس سنوات، لإعطائهم جرعة إضافية من اللقاح لتوفير حماية إضافية. وكانت تقارير، بحسب المنظمة، أفادت بأنه تم في الأسبوع الماضي الإبلاغ عمّا لا يقل عن 10 آلاف و292 حالة إسهال، وتمت معالجتها في المخيمات التي يوجد فيها لاجئو الروهينغا.