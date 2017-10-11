أميركا ترصد مكافأة مالية ضخمة للقبض على قياديين بحزب الله

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الثلاثاء، عن مكافأة بقيمة سبعة ملايين دولار لأي معلومات تؤدي إلى اعتقال القيادي بميليشيات حزب الله اللبنانية المصنفة إرهابية، طلال حمية وخمسة ملايين دولار لأي معلومات عن قيادي آخر يدعى فؤاد شكر.

وأضاف منسق مكافحة الإرهاب في الخارجية الأميركية، ناتان سايلز، خلال مؤتمر صحفي، أن مواجهة حزب الله هي أولوية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

من جانبه، قال مدير المركز الوطني لمكافحة الإرهاب في الولايات المتحدة نيكولا راسموسن إن حزب الله اللبناني لايزال يشكل تهديدا للولايات المتحدة، وأن الولايات المتحدة تواصل مراقبة تحركاته، سيما في الاراضي الأميركية.

ولفت إلى أن الجهود لمحاربة داعش والقاعدة لن توقف متابعة حزب الله، مشيرا إلى أن الميليشيات اللبنانية تواصل مساعيها لتوفير خيار لضرب الأراضي الأميركية، وأنها تشكل خطرا على لبنان والخليج والمنطقة.