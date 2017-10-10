ترامب يقترح مقارنة اختبارات الذكاء الخاصه به مع تيلرسون

اقترح الرئيس الأميركى دونالد ترامب مقارنة اختبارات الذكاء الخاصة به مع وزير الخارجية ريكس تيلرسون، وذلك بعد ما زعم عن قيام تيلرسون بوصف الرئيس بأنه "أحمق".

وقال ترامب في مقابلة نشرتها صحيفة "فوربس" اليوم الثلاثاء "اعتقد أنه خبر كاذب، لكن إذا كان قد قال هذا، اعتقد أنه سيتعين علينا مقارنة اختبارات الذكاء، ويمكنني ان اقول لكم من الذي سيفوز".

كما نفى ترامب أن يكون قد أضعف وزير خارجيته بتصريحات مفادها أن تيلرسون يضيع وقته بالتواصل مع الكوريين الشماليين بشأن استفزازات بيونجيانج.

وقال ترامب "أنا لا أضعفه .. أعتقد أنني أعمل فعلا على تعزيز السلطة".

وردا على سؤال حول هذه التقارير خلال اجتماع في المكتب البيضاوي مع هنري كيسنجر، قال ترامب إنه لا يزال لديه ثقة في تيلرسون وأكد أن ملاحظته بشأن اختبارات الذكاء لا تقلل من قدر تيلرسون.

وأضاف للصحفيين "لا، لم أقلل من قدر أحد، أنا لا أومن بالتقليل من قدر الناس".

وأكد وزير الخارجية الأميركي الأسبوع الماضي التزامه بالبقاء في الخدمة في إدارة الرئيس دونالد ترامب، بعد أن تكهنت تقارير إخبارية بأنه على وشك الاستقالة.

وقال تيلرسون، في مؤتمر صحفي "لم آخذ في اعتباري ترك المنصب مطلقا".

وكانت قناة "إن بي سي" الإخبارية قد ذكرت أن تيلرسون وصف ترامب بأنه "أحمق" بعد اجتماع عقد يوم يوليو في وزارة الدفاع، بنتاجون، مع أعضاء من فريق الأمن الوطني لترامب ووزراء بالحكومة.

ولم ينف تيلرسون، الرئيس التنفيذي السابق لشركة إكسون موبيل للنفط المنحدر من تكساس، استخدام هذا الوصف، ولكنه قال إنه لن يسهم بأي جهد في تقسيم الإدارة الأميركية.

وقال تيلرسون ،عندما سئل عما إذا كان وصف ترامب بالأحمق "هذا ما لا أفهمه بشأن واشنطن، أنا لا أنتمي لهذا المكان، ولكن في الأماكن التي أنتمي إليها، لا نتعامل مع هذا الهراء التافه.. فلا يقصد من وراءه سوى بث روح الانقسام بين الشعب".

وأشاد بالتعاون بين مختلف الوزارات داخل الإدارة، ولكنه أكد على تعاونه مع وزير الدفاع جيمس ماتيس.

ومن المقرر أن يتناول ترامب الغداء اليوم مع تيلرسون وماتيس.