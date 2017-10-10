رئيس كتالونيا يقترح تعليق إعلان استقلال الإقليم

اقترح رئيس كتالونيا، كارليس بوتشيمون، في جلسة للبرلمان المحلي الثلاثاء، تعليق إعلان استقلال الإقليم عن إسبانيا، بعد أن كان قد أكد قبول التفويض الشعبي "لكي تصبح كتالونيا جمهورية مستقلة".

وقال بوتشيمون "أنا أقبل تفويض الشعب لكي تصبح كتالونيا جمهورية مستقلة"، لكنه طلب من البرلمان "تعليق تنفيذ الاستقلال من أجل بدء الحوار في الأسابيع المقبلة".

وكانت الحكومة الإسبانية وجهت تحذيرا شديد اللهجة للرئيس الكتالوني في وقت تحاول التعامل مع أسوأ أزمة سياسية تعصف بالبلاد منذ عقود.

وحث رئيس المجلس الأوروبي، دونالد توسك، الثلاثاء، الرئيس الكتالوني على تجنب اتخاذ أي قرار قد يجعل "الحوار مستحيلا".

وكانت حكومة الإقليم، وعاصمته برشلونة، قد نظمت استفتاء الاستقلال، رغم معارضة مدريد التي حاولت تعطيل الحدث عبر أجهزة الشرطة والأمن.