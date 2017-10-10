مقتل 10 على الأقل وفرار الآلاف بسبب حرائق كاليفورنيا

اجتاحت حرائق أججتها رياح شديدة عدة مناطق بشمال ولاية كاليفورنيا الأميركية أمس الاثنين (9 أكتوبر) مما أسفر عن مقتل عشرة أشخاص على الأقل وأجبر نحو 20 ألفا من السكان على الفرار ودمر مئات المنازل والمباني التجارية.

وأعلن حاكم الولاية جيري براون حالة الطوارئ في مقاطعات نابا وسونوما ويوبا مع اتساع نطاق الحرائق التي غطت المنطقة بأعمدة من الدخان الكثيف وصلت إلى سان فرانسيسكو وأوكلاند. ووسع نطاق حالة الطوارئ لاحقا لتشمل أربع مقاطعات أخرى في شمال الولاية وواحدة في الجنوب.

وقالت السلطات إن سبعة أشخاص لاقوا حتفهم في سونوما بسبب الحرائق. وقالت إدارة الغابات والحماية من الحرائق في كاليفورنيا إن اثنين آخرين توفيا في نابا وثالثا في منطقة ميندوسينو.

وقال مسؤولون إنه تم إخلاء مستشفيين اثنين في سونوما.

وقال دانييل برلانت المتحدث باسم سلطات الإطفاء في كاليفورنيا إن الآلاف من رجال الإطفاء يكافحون الحرائق في ظل رياح تصل سرعتها إلى 80 كيلومترا في الساعة في الوقت الذي انتشر فيه 15 حريقا في مساحة حوالي 73 ألف فدان بشمال كاليفورنيا منذ مساء يوم الأحد.

وقال كين بيمولت مدير إدارة الغابات والحماية من الحرائق بولاية كاليفورنيا في مؤتمر صحفي إن قرابة 1500 منزل ومبنى تجاري دمر بسبب الحرائق.