ترامب ينتقد سياسات الإدارات السابقة إزاء كوريا الشمالية

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس، تعاملات الولايات المتحدة مع كوريا الشمالية في العقود الأخيرة، قائلاً إن واشنطن «تقدم مليارات الدولارات ولا تحصل على أي شيء». واشتكى ترامب في تغريدة على موقع تويتر من أن سياسات الإدارات السابقة في التعامل مع الدولة الشيوعية «لم تنجح».

وقد أصدر ترامب رسالة مماثلة السبت على «تويتر»، مؤكداً أن الرؤساء الأميركيين السابقين وإداراتهم كانوا يتحدثون إلى كوريا الشمالية لمدة 25 عاماً ولكن «لم ينجحوا».

وفي موسكو، دعا الكرملين أمس إلى ضبط النفس فيما يتعلق بكوريا الشمالية، بعد أن حذر ترامب السبت من أن «شيئاً واحداً فقط سيفلح» في التعامل مع بيونغيانغ، ملمحاً إلى التحرك العسكري. ورداً على سؤال عن رد فعل روسيا على تصريحات ترامب، قال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين في مؤتمر صحافي بالهاتف «دعت موسكو وتواصل دعوة كل أطراف النزاع وكل من لهم صلة بالأمر إلى ممارسة ضبط النفس وتجنب أي خطوات لن تؤدي سوى إلى تفاقم الوضع». وقال بيسكوف تعليقاً على تصريح آخر لترامب بشأن احتمال انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع إيران، إن خطوة كهذه ستكون لها «عواقب سلبية».