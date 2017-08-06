روحاني لترامب: تقويض الاتفاق النووي انتحار سياسي

اتهم الرئيس الإيراني حسن روحاني، الذي أدى اليمين الدستورية السبت في مستهل ولايته الرئاسية الثانية، الولايات المتحدة بمحاولة تقويض الاتفاق النووي الموقع بين طهران والقوى العالمية الست، وقال للرئيس دونالد ترامب إن ذلك سيمثل بالنسبة له انتحاراً سياسياً.

وعود

وأدى روحاني، الذي أعاد الناخبون اختياره رئيساً في مايو بعد أن وعد بزيادة انفتاح إيران على العالم وتوفير المزيد من فرص العمل، اليمين أمس أمام البرلمان في طهران بحضور شخصيات أجنبية بارزة بينهم مسؤولون أوروبيون.

وقال روحاني خلال المراسم التي بثها التلفزيون الرسمي على الهواء مباشرة «لا تلتزم الولايات المتحدة بتطبيق الاتفاق النووي، مما يثبت أنها شريك لا يعتمد عليه بالنسبة للعالم».

عقوبات

وأدى الاتفاق الذي قاد روحاني المساعي لإبرامه في 2015 مع الولايات المتحدة وخمس قوى عالمية أخرى، إلى رفع أغلب العقوبات المفروضة على إيران مقابل الحد من برنامجها النووي. وقال روحاني «إيران لن تكون أول من ينسحب من الاتفاق النووي، لكنها لن تبقى صامتة على الانتهاكات الأميركية المتكررة للاتفاق».