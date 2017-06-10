لندن: إحباط 5 مخططات إرهابية منذ "وستمنستر"

قالت كريسيدا ديك قائدة شرطة لندن، إن بريطانيا أحبطت خمسة مخططات لتنفيذ هجمات بها منذ هجمات وستمنستر في مارس.

وأضافت ديك أن المتشددين الذين قتلوا 35 شخصا في ثلاث هجمات منفصلة لن يشيعوا الخوف، لكن الشرطة ستطلب توفير قدر أكبر من الموارد للتعامل مع التهديدات الأمنية.

وقاد ثلاثة متشددين عربة فان مستأجرة ودهسوا بها مارة على جسر لندن السبت الماضي، قبل أن يقتحموا منطقة سوق بورو القريبة ويطعنوا عددا من الأشخاص ويذبحوا آخرين.

وقتل ثلاثة فرنسيين وأستراليان وكندي وإسباني وبريطاني في الهجوم. وأطلقت الشرطة النار على المهاجمين الثلاثة فسقطوا قتلى، وذلك بعد ثماني دقائق فحسب من تلقيها أول مكالمة من المواطنين.

وقالت ديك إنها تتفهم مخاوف المواطنين الأمنية بعد هجمات لندن ومانشستر، لكنها شددت على أن العاصمة البريطانية مدينة آمنة لن يرهبها أحد.

وتابعت في مقابلة بمقر شرطة لندن على بعد خطوات من جسر وستمنستر حيث قتل مهاجم خمسة أشخاص في 22 مارس "لندن مدينة آمنة وسنبذل قصارى جهدنا للحفاظ على أمنكم.. لن ندعهم يفوزون ولندن ستمضي في طريقها".

وبعد هجوم جسر لندن قالت رئيسة الوزراء تيريزا ماي إن بريطانيا تواجه تهديدا من جيل جديد من المتشددين الذين يقلدون أساليب الهجوم في مناطق أخرى.