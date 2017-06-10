النيجر تسحب سفيرها في قطر

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

سحبت جمهورية النيجر سفيرها في قطر.

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