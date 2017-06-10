النيجر تسحب سفيرها في قطر

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أنه لا حوار مع قطر قبل وقف دعم الارهاب ، مشيرا الى ان حل الأزمة يكمن في تغيير نهج قطر لصالح الاستقرار.