الكشف عن هوية المنفذ الثالث لاعتداء لندن

كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم، أن مهاجم جسر لندن الثالث هو "يوسف زغبة" إيطالي من أصول مغربية، كانت السلطات الإيطالية قد أوقفته عام 2016 لمحاولته السفر لسوريا وأبلغت نظيرتها البريطانية بتحركاته.

يُذكر أن السلطات البريطانية حددت هوية اثنين من منفّذي الهجوم الذي أسفر عن مقتل 7 أشخاص وإصابة 48 آخرين، عندما قام ثلاثة رجال، مساء السبت، بدهس عدد من المارة على جسر لندن، قبل الارتجال من الحافلة الصغيرة التي كانوا يقودونها وطعن آخرين في الحانات والمطاعم القريبة. ولاقى المهاجمون الثلاثة مصرعهم على يد الشرطة البريطانية.

وأعلنت السلطات البريطانية أن أحد الثلاثة هو كورام شزاد بات (27 عاماً) مواطن بريطاني باكستاني المولد من منطقة باركنغ في لندن، وكان معروفاً للسلطات. والثاني هو رشيد رضوان (30 عاماً) عاش في المنطقة نفسها، وزعم أنه مغربي- ليبي حسبما قالت الشرطة البريطانية.