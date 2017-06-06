الفلبين تمنع رعاياها العمال من التوجه إلى قطر

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منعت الفلبين رعاياها العمال من التوجه إلى قطر وفق ما نقلت قناة العربية.



 

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