الفلبين تمنع رعاياها العمال من التوجه إلى قطر

كشف مرصد حقوقي عراقي أمس، عن مجزرة تعرّض لها مدنيو حي الزنجيلي في أيمن الموصل راح ضحيتها 250 شخصاً نتيجة إلقاء عناصر تنظيم داعش قنابل يدوية على تجمعات المدنيين الذين حاولوا الهرب من الحي، ثم استخدموا ضدهم الأسلحة الرشاشة.