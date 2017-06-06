منعت الفلبين رعاياها العمال من التوجه إلى قطر وفق ما نقلت قناة العربية.
منعت الفلبين رعاياها العمال من التوجه إلى قطر وفق ما نقلت قناة العربية.
كشفت وسائل إعلام بريطانية اليوم، أن مهاجم جسر لندن الثالث هو "يوسف زغبة" إيطالي من أصول مغربية، كانت السلطات الإيطالية
منعت الفلبين تمنع رعاياها العمال من التوجه إلى قطر وفق ما نقلت قناة العربية.
قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الثلاثاء، إن الدوحة مستعدة لقبول جهود الوساطة لتخفيف التوتر
قادت قطر، باستمرارها على نهجها بممارسة الانتهاكات الجسيمة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها، نفسها إلى عزلة، بدأتها 8 دول، أمس،
حددت الشرطة البريطانية هوية اثنين من الإرهابيين الثلاثة المشتبه بهم الذين تم قتلهم بالرصاص بعد الهجوم الذي وقع في وسط لندن السبت الماضي،
حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدارته أمس، على تنفيذ نسخة أكثر تشدداً من حظر السفر المثير للجدل بعد هجوم لندن، داعياً لمراجعة
أعلن الجيش السوري الحر، أمس، إسقاطه طائرة حربية للنظام السوري فوق البادية السورية، فيما أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف،
أكد الرئيس السوداني عمر البشير أن بلاده ماضية في مشاركتها ضمن قوات التحالف العربي لاستعادة الشرعية في اليمن ومناهضة الإرهاب،
كشف مرصد حقوقي عراقي أمس، عن مجزرة تعرّض لها مدنيو حي الزنجيلي في أيمن الموصل راح ضحيتها 250 شخصاً نتيجة إلقاء عناصر تنظيم داعش قنابل يدوية على تجمعات المدنيين الذين حاولوا الهرب من الحي، ثم استخدموا ضدهم الأسلحة الرشاشة.
أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسة المال والإعلام والرهان على الحزبية والتطرف أثبتت
أعلنت كل من الإمارات والمملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية واليمن وليبيا وجزر المالديف أمس، قطع
أعلنت تنسيقية جبهة تحرير إمارة قطر، عزل حاكم قطر الجاري، تميم بن حمد آل ثاني، وتقديمه للمحاكمة لإهداره ثروة الشعب