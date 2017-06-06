ترامب يضغط لتنفيذ حظر السفر ويدعو إلى مراجعة قضائية عاجلة

حض الرئيس الأميركي دونالد ترامب إدارته أمس، على تنفيذ نسخة أكثر تشدداً من حظر السفر المثير للجدل بعد هجوم لندن، داعياً لمراجعة قضائية عاجلة.

وكتب ترامب في سلسلة تغريدات على «تويتر» إن «وزارة العدل كان عليها أن تلتزم بحظر السفر الأصلي وليس النسخة المخففة المقبولة سياسيا التي قدموها للمحكمة العليا» الأميركية. وأضاف «على وزارة العدل أن تطلب جلسة عاجلة بشأن حظر السفر المخفف أمام المحكمة العليا وتسعى لنسخة أكثر صرامة».

وكان الفريق القانوني لترامب طلب من المحكمة العليا في البلاد الأسبوع الماضي السماح ببدء العمل بمرسومه التنفيذي الصادر يوم السادس مارس بشأن منع مواطني ست دول تقطنها أغلبية مسلمة من دخول الولايات المتحدة على الفور رغم تعطيل العمل به في محاكم أقل درجة.