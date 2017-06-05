حزب فرنسي يدعو ماكرون إلى قطع العلاقات مع قطر

دعا حزب الجبهة الوطنية اليميني في فرنسا، الاثنين، رئيس البلاد، إيمانويل ماكرون إلى قطع علاقات باريس مع الدوحة.

وقال نائب رئيس الحزب، فلوريان فيليبوت، إن الوقت قد حان في فرنسا لكبح قطر، واصفا إياها بالبلد الخطير، وفق ما نقلت صحيفة "تشالنج" الفرنسية.

ودعا فيليبوت إلى التعامل بحزم مع قطر في إطار استراتيجية محاربة الإرهاب، وأكد أن السلطات الفرنسية مدعوة للتحرك على نحو عاجل.

وعاتب المتحدث فئة من النخبة الفرنسية، بسبب تواطؤها مع قطر، مشيدا بقطع دول عربية علاقاتها الدبلوماسية مع الدوحة.

وقطعت كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر واليمن وليبيا والمالديف، الاثنين، علاقاتها مع قطر، بسبب رعايتها لجماعات إرهابية، ودعمها لمخططات إيران في المنطقة، مما يعزلها عن طريق غلق الطرق البرية والبحرية والجوية بينها والعالم الخارجي.