الآلاف يحيون الذكرى 28 لقمع المتظاهرين في بكين

تجمع آلاف الأشخاص، أمس، في هونغ كونغ، وهم يحملون الشموع في الذكرى الـ28 لقمع التظاهرات الديمقراطية في ساحة تيان آن مين في بكين. وكانت السلطات الصينية قمعت بشدة هذه التظاهرات في الرابع من يونيو 1989، ما أدى إلى مقتل مئات وربما أكثر من ألف شخص في بكين.

ومع تنامي التيارات التي تناهض نظام الحكم الصيني في هونغ كونغ، يؤكد ناشطون شبان في هذه المستعمرة البريطانية السابقة أنهم يفضلون التركيز على ضمان المستقبل الديمقراطي لهونغ كونغ، أكثر من العمل على نشر الديمقراطية في الصين ككل. وكان ما يسمى بـ«حركة الشماسي» فشلت عام 2014 في الحصول من بكين على أي إصلاح سياسي، وظهر ناشطون يطالبون بالاستقلال الكامل لهونغ هونغ عن الصين.