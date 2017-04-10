من هو الشاب السوري الذي لفت انتباهه ترامب وماهي قصته

نشر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مقطع فيديو لشاب سوري خلال لقاء أجراه مع قناة "سي إن إن" الأميركية، وهو يتحدث عن الضربة التي وجَّهتها أميركا لقوات نظام بشار الأسد في قاعدة الشعيرات العسكرية، يوم الجمعة الماضي.

وحظي الفيديو بأكثر من مليون مشاهدة، بعد نشره بساعات قليلة، كما أُعجب به نحو 100 ألف شخص، وأعاد مشاركته أكثر من 15 ألف شخص. ويتابع ترامب على حسابه في موقع "فيس بوك" أكثر من 21 مليون شخص.

والشاب السوري الذي لفت نظر ترامب، هو الناشط قاسم عيد، معارض للنظام وأحد الناجين من الهجوم الكيماوي الذي نفَّذته قوات بشار الأسد عام 2013 على ريف دمشق، وأودى بحياة المئات.

أرفق ترامب الفيديو الذي نشره بعبارة قال فيها: "فشلت " سي إن إن " عندما سخر السوري الناجي من الهجوم الكيميائي عام 2013 من هيلاري كلينتون، وليس من إدارتي".

وأعرب الشاب قاسم عن امتنانه في المقابلة التي أجراها يوم الجمعة، 7 أبريل 2017، للرئيس ترامب، الذي ضرب قوات الأسد بـ 59 صاروخاً في مطار الشعيرات العسكري، رداً على قصف المدنيين في خان شيخون بريف إدلب بالسلاح الكيماوي، ما أدى إلى مقتل نحو 100 شخص وإصابة 500 آخرين.

ووصف قاسم شعوره عندما علم بالضربة الأميركية للنظام، وقال إنه تابع الأخبار ولم يستطع النوم، وبكى من الفرح، وقفز، وحمد الله، مشيراً إلى أن السوريين طلبوا الحماية منذ 6 سنوات، وأنهم الآن يرون لأول مرة أن الأسد يحاسب على جرائمه ضد الإنسانية. وأضاف أنه ممتن لترامب وأميركا.

وعرضت مذيعة "سي إن إن" مقطع فيديو سابقاً لهيلاري كلينتون، التي خسرت في الانتخابات أمام ترامب، وهي تقول إن من يريد نجدة السوريين لا يمنعهم من الدخول، في إشارة إلى قرار حظر ترامب مواطني 6 دول ذات أغلبية مسلمة من دخول أميركا، بما في ذلك مواطنو سوريا، ويبدو أن المذيعة أرادت دفع الشاب إلى انتقاد ترامب.

لكن قاسم قال: مع كامل الاحترام، لم أشاهد كلّ الذين تظاهروا ضدّ حظر ترامب بدخول مواطني 6 دول للولايات المتحدة يتظاهرون عندما تم خنق الناس حتى الموت بالغاز منذ يومين. لم أركم في 2013 عندما تم خُنق الناس بالغاز حتى الموت. لم أركم تتظاهرون ضدّ تقاعس باراك أوباما في سوريا، التي جعلت منا لاجئين، وجعلتنا نُطرد من سوريا".

وختم قاسم حديثه مع سي إن إن بمطالبة الرئيس الأميركي باستمرار قصف قوات النظام، وقال موجهاً كلامه لترامب: "سيد ترامب ما فعلته رائع، ورسالة أمل قوية للكثيرين ممن هم داخل وخارج سوريا، رجاءً لا تتوقف عند هذا".

وبعدما نشر ترامب مقطع الفيديو للشاب قاسم، أعاد الأخير مشاركة الفيديو، وشكر ترامب على ما فعله، وقال: "رجاءً ساعد السوريين وأحضر الأسد وداعش ليحاسَبوا على جرائم الحرب".