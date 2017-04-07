اللقطات الأولى لمطار الشعيرات العسكري بعد الضربات الأميركية

أظهرت لقطات فيديو الدمار في مطار الشعيرات العسكري بريف حمص، بعد الضربات الصاروخية الأميركية التي استهدفته اليوم الجمعة رداً على هجوم كيماوي "شنه الجيش السوري" في خان شيخون بإدلب.

وقال المرصد السوري إن مطار الشعيرات العسكري أصبح خارج الخدمة بعد الضربات الأميركية، وأقر الجيش السوري بمقتل 6 من عناصره في الهجوم بينهم ضابط برتبة عميد.

وجاءت الضربة الأميركية ردا على استهداف طائرات عسكرية سورية، انطلقت من مطار الشعيرات، بلدة خان شيخون في إدلب بالغاز السام قبل أيام، مما أدى إلى مقتل 87 شخصا من بينهم 31 طفلا.

وقال تلفزيون روسي إن الضربات الصاروخية الأميركية دمرت 9 طائرات حربية سورية في المطار العسكري.

ويعتبر مطار الشعيرات ثاني أكبر قاعدة عسكرية للجيش السوري وقد "دمر بشكل شبه كامل، بما فيه من طائرات وقواعد دفاع جوي"، حسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى أن "مدرج المطار وحظائر الطائرات ومخزن الوقود ومبنى الدفاع الجوي جميعها دمرت بشكل كامل".