الخارجية الأميركية: عودة العمل بالتأشيرات الصادرة قبل مرسوم ترامب

أعلنت الخارجية الأميركية، السبت، أنها عادت عن قرارها سحب نحو 60 ألف تأشيرة للولايات المتحدة بعدما علق قاض فيدرالي تنفيذ مرسوم الهجرة الذي أصدره الرئيس دونالد ترمب ويستهدف مواطني سبع دول.

وقالت متحدثة باسم الخارجية في بيان: "لقد تراجعنا عن السحب الموقت للتأشيرات المستند إلى المرسوم الرئاسي الرقم 13769. إن حاملي التأشيرات التي لم يتم إلغاؤها يمكنهم السفر إذا كانت التأشيرة صالحة"، مشيرة إلى عودة العمل بالتأشيرات الصادرة قبل مرسوم ترامب.

بدورها، أفادت وزارة الأمن الداخلي الأميركية باستئناف عمليات التدقيق العادية على المسافرين.