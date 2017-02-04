قاض فدرالي يعلق مؤقتا مرسوم ترامب حول الهجرة

أصدر قاض فدرالي في سياتل الجمعة قرارا يقضي بالتعليق المؤقت لمرسوم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي يمنع مواطنين من سبع دول مسلمة من الدخول إلى الولايات المتحدة، في قرار توعد البيت الأبيض بالرد عليه.

هذا التعليق المؤقت من قبل القاضي جيمس روبارت سار على كامل الأراضي الأميركية.

واتخذ عدد كبير من القضاة الاتحاديين قرارات مماثلة منذ صدور المرسوم الرئاسي الذي بات محور عدد كبير من دعاوى الاستئناف امام هيئات قضائية مختلفة.

وتعهد البيت الأبيض الجمعة بالرد على قرار القاضي الفدرالي.

وفي بيان أول، قال المتحدث الإعلامي شون سبايسر إن قرار المحكمة "مخز"، إلا أن التعبير حذف في نسخة محدثة من البيان.

واعتبر سبايسر أن المرسوم "مشروع وملائم"، موضحا أن وزارة العدل ستطلب وقفا طارئا لقرار المحكمة "في أقرب وقت ممكن".

وأضاف أن "المقصود من قرار الرئيس هو حماية الوطن وهو لديه السلطة الدستورية ومسؤولية حماية الشعب الأميركي".

وأصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأسبوع الماضي مرسوما يمنع دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة هي العراق وإيران وليبيا والصومال والسودان وسوريا واليمن لمدة 90 يوما على الأقل إلى الولايات المتحدة.

وحظر دخول جميع اللاجئين أيا كانت أصولهم الى الولايات المتحدة لمدة أربعة أشهر، ولمدة غير محددة للاجئين السوريين.

وبرر الرئيس الأميركي مرسومه بالقول أن الهدف منه "منع دخول الارهابيين" إلى الولايات المتحدة. ولا يشمل المرسوم دولا اتهم مواطنون منها في السابق بالارتباط بهجمات وقعت في الغرب.