حزن وألم

المصدر:
  • رويترز
التاريخ:

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يمسح دموعه خلال مراسم تشييع ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأحد الماضي مصلين، كانوا يصلون العشاء في مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.

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