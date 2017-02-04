رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يمسح دموعه خلال مراسم تشييع ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأحد الماضي مصلين، كانوا يصلون العشاء في مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو يمسح دموعه خلال مراسم تشييع ضحايا الاعتداء الإرهابي الذي استهدف الأحد الماضي مصلين، كانوا يصلون العشاء في مسجد المركز الثقافي الإسلامي في كيبيك.
دانت دولة الإمارات بأشد العبارات الجريمة الإرهابية النكراء التي تعرض خلالها جندي فرنسي للطعن بسكين من قبل أحد الإرهابيين ما أدى إلى إصابته بجراح عند مدخل متحف اللوفر وسط باريس..
هاجم رجل دورية عسكرية بالساطور قرب متحف اللوفر في باريس، صارخاً «الله أكبر»، قبل أن يصاب بجروح خطيرة عندما أطلق جندي النار عليه، في اعتداء اعتبرته السلطات عملاً إرهابياً.
تصاعدت حدة التوتر بين واشنطن وطهران، إذ جدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديداته لإيران معتبراً في تغريدة على «تويتر» أنها تلعب بالنار وأنه لن يكون طيباً مثل أوباما في إشارة إلى الاتفاق النووي الذي أبرمه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما مع إيران تزامناً مع فرض عقوبات أميركية جديدة على طهران شملت 13 شخصاً و12 كياناً.
أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، أن سياسات المكابرة الإيرانية والتدخل في الشؤون العربية، هي التي أججت المشهد الإقليمي، داعياً إياها إلى التوقف عن التدخل في شؤون المنطقة، معتبراً أن سياسة المواجهة ليست في مصلحة إيران والمنطقة.
نشرت الولايات المتحدة مدمرة تابعة للبحرية الأميركية قبالة اليمن لحماية الممرات المائية من المسلحين الحوثيين الذين تدعمهم إيران، في وقت عاد المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى الأردن في محاولة جديدة لإحياء محادثات التسوية..
قال ممثل الأمم المتحدة في العراق، يان كوبيش، إن تنظيم داعش الإرهابي يلفظ أنفاسه الأخيرة الآن داخل المدن العراقية، ودعا يان كوبيش، في بيان، القوات المشاركة في عمليات تحرير الموصل إلى مواصلة حملاتها العسكرية..
لاقت خطوة الحكومة الشرعية في اليمن تسليم رواتب الموظفين استحسان وترحيب المواطنين في المحافظات التي تُسيطر عليها مليشيات الانقلابيين، وعدوها خطوة مهمة وإنجازاً يُحسب للحكومة الشرعية.
ذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من 100 ألف تأشيرة ألغيت في أعقاب الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
صححت مساعدة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما قالته بعد موجة انتقادات لها حين أشارت إلى «مذبحة» في كنتاكي عام 2011 لم تحدث قط للدفاع عن الحظر المؤقت الذي فرضه ترامب على دخول المهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.
أكدت الأمم المتحدة أن فكرة المناطق الآمنة لن تنجح داخل سوريا في حماية الفارين من الحرب، وهي فكرة طرحتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحظيت باهتمام إقليمي كان آخرها مناقشة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للفكرة مع ترامب في واشنطن أول من أمس.
اعتبر مسؤولون فلسطينيون الموقف الصادر عن البيت الابيض بشأن الاستيطان «غير مقبول وغير واضح» ويعطي ضوءاً أخضر لإسرائيل لمواصلة البناء الاستيطاني في الأراضي المحتلة، في تعارض مع السياسة التي اعتمدتها الإدارة الأميركية تاريخياً، في وقت أبدى مسؤولون إسرائيليون ارتياحهم إزاء البيان الأميركي.
تترقب الأوساط المصرية حركة تنقلات وإحالات جديدة بوزارة الداخلية تشمل 12 من مساعدي وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار عقب وصولهم إلى سن التقاعد..