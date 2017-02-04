فيون لن يصل إلى جولة الإعادة في انتخابات الرئاسة الفرنسية

أظهر استطلاع للرأي أمس أن المرشح المحافظ لانتخابات الرئاسة الفرنسية فرانسوا فيون الذي يواجه فضيحة بشأن مدفوعات لزوجته لن يصل إلى جولة إعادة في الاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في مايو المقبل.

وذكرت مؤسسة إيفوب فيدوسيال لاستطلاعات الرأي أن زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان ستواجه المرشح الوسطي المستقل إيمانويل ماكرون في اقتراع السابع من مايو وأنه سيهزمها بحصوله على 63 في المئة من الأصوات مقابل 37 في المئة للوبان.

ووصل إحراج فيون إلى ذروته عندما بثت القناة الفرنسية الثانية مساء أمس شريطاً يتضمن مقابلة أجرتها صحيفة بريطانية عام 2007 مع بينيلوبي زوجة المرشح اليميني تقول فيها «لم أكن يوماً مساعدته الفعلية أو أي شيء من هذا القبيل».

وشاهد 5.4 ملايين شخص هذا الشريط على القناة الفرنسية الثانية، ما زاد من قلق اليمين إزاء تمكنه من الإبقاء على فيون مرشحه، وخصوصا أن استطلاعات الرأي تؤكد تراجعه بعد أن كان المرشح الأكثر ترجيحاً للفوز بالرئاسة الفرنسية.

وقال النائب الأوروبي رينو موزولييه ملخصاً الوضع إن فرانسوا فيون، استغل النظام ومن الناحية الأخلاقية لا يمكن للفرنسيين أن يقبلوا بذلك. لقد فقد مصداقيتـه ولا بـد من أن يعي هذا الأمر.