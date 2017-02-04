مساعدة لترامب تستشهد بـ«مذبحة» لم تحدث قط

صححت مساعدة بإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ما قالته بعد موجة انتقادات لها حين أشارت إلى «مذبحة» في كنتاكي عام 2011 لم تحدث قط للدفاع عن الحظر المؤقت الذي فرضه ترامب على دخول المهاجرين من سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وخلال مقابلة مع قناة (إم.إس.إن.بي.سي) قالت الناطق باسم البيت الأبيض كيليان كونواي، إن الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب أخيراً له ما يبرره مستشهدة «بمذبحة بولينج جرين» في 2011 وهي لا وجود لها من الأساس.

وصححت كونواي ما قالته أمس في تغريدة على تويتر قائلة «الأخطاء بحسن نية كثيرة». وتهكم الآلاف من مستخدمي موقع تويتر على خطأ كونواي.

وتحدثت كونواي عبر التلفزيون في وقت متأخر الخميس عن عراقيين جاءا إلى الولايات المتحدة واعتنقا الفكر المتطرف مضيفة «ثم خططا لمذبحة بولينج جرين». ومضت قائلة: «معظم الناس لا يعلمون بالأمر لأنه لم يحظ بتغطية إعلامية». وحقيقة الأمر أن في مايو 2011 ألقي القبض على عراقيين اثنين في بولينج جرين في كنتاكي وتم توجيه الاتهام لهما بمحاولة إرسال أسلحة وأموال لتنظيم القاعدة بالعراق. واعترفا باستخدام عبوات ناسفة بدائية الصنع ضد جنود أميركيين بالعراق.

وقالت كونواي على تويتر إنها كانت تقصد «إرهابيي بولينج جرين» حين تحدثت في البرنامج.