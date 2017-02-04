إلغاء أكثر من 100 ألف تأشيرة منذ الحظر

ذكرت تقارير إعلامية أن أكثر من 100 ألف تأشيرة ألغيت في أعقاب الحظر الذي فرضته إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في الآونة الأخيرة على مواطني سبع دول ذات أغلبية مسلمة.

وأوردت صحيفة «واشنطن بوست» الرقم مستشهدة بمدع حكومي في جلسة بمحكمة اتحادية في فرجينيا. كما أورد تلفزيون تابع لشبكة (إن. بي. سي) في واشنطن الرقم من الجلسة.

إلى ذلك، قال مسؤول في الحكومة الإثيوبية إن تسعة يمنيين رحلوا إلى بلاده من الولايات المتحدة جواً في أعقاب الحظر على دخول مواطني سبع دول إسلامية وانتقلوا بعد ذلك إلى جيبوتي المجاورة.

وأضاف أن اليمنيين المرحلين طلبوا الذهاب إلى جيبوتي التي يفصلها عن بلادهم البحر الأحمر.

وقال الناطق باسم الحكومة الإثيوبية «السبب الوحيد لمجيئهم إلى إثيوبيا هو أن الخطوط الجوية الإثيوبية لها رحلات من أديس أبابا إلى واشنطن».

وتبلغ أقصر مسافة بين اليمن وجيبوتي في البحر الأحمر 30 كيلومتراً.

وقال البيت الأبيض إن الحظر الذي شمل سبع دول أغلبية سكانها مسلمون يهدف إلى حماية أمن الولايات المتحدة لكن القرار أثار ردود فعل غاضبة في الداخل والخارج.