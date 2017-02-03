فرنسا: إطلاق نار على مسلح حاول دخول متحف اللوفر

قال مصدر في الشرطة الفرنسية إن جندياً فتح النار، اليوم الجمعة، على رجل مسلح بسكين كان يحاول دخول متحف اللوفر بوسط باريس فأصابه.

وذكر مصدر آخر للشرطة أن الرجل كان يحاول دخول متجر تابع للمتحف تحت الأرض وهو يحمل حقيبة، وهاجم جندياً آخر قبل إطلاق النار عليه وإصابته بجروح بالغة.

وطوق عدد كبير من رجال الشرطة الذين ارتدوا سترات واقية من الرصاص، منطقة المتحف. وتحدثت وزارة الداخلية الفرنسية في تغريدة على "تويتر" عن "حادث أمني عام خطير يجري في باريس في حي اللوفر"، مطالبة بإعطاء "الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ".

وذكرت متحدثة باسم اللوفر أن المتحف "مغلق في الوقت الحالي".

وقال قائد شرطة باريس إنه لم يتم العثور على متفجرات في حقيبة المهاجم.