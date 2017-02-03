بوتين يقيل 16 جنرالاً من وزارتي الداخلية والطوارئ

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس مرسوماً يقضي بإقالة 16 جنرالاً يشغلون مناصب بارزة، فيما وصل إلى بوادبست في زيارة التقى فيها برئيس الوزراء فيكتور اوربان وهو أحد أبرز حلفائه الأوروبيين.

ووفقاً لما نقله موقع «روسيا اليوم» أقال بوتين 16 جنرالاً من كبار مسؤولي وزارتي الطوارئ والداخلية، ولجنة التحقيق الروسية. ولم يذكر التقرير سبب الإقالات.

في الأثناء، وصل بوتين إلى بودابست، حيث التقى رئيس الوزراء فيكتور اوربان، في وقت يسعى الكرملين للاستفادة من اختلاف المواقف بين دول الاتحاد الأوروبي بشأن العقوبات على موسكو.

وأحيطت الزيارة بتدابير أمنية مشددة وهي الأولى لبوتين إلى أوروبا منذ أن احدث انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة اهتزازاً في أوساط الاتحاد الأوروبي.

ويأمل الكرملين ان يؤدي وصول ترامب للبيت الأبيض إلى تخفيف الضغوط على روسيا بعدما تراجعت العلاقات مع الغرب إلى ادنى مستوى لها منذ الحرب الباردة اثر اتهام موسكو بالتدخل في اوكرانيا.

وكان اوربان الذي دعا الى الغاء الإجراءات العقابية ضد روسيا من القادة القلائل في دول الاتحاد الذين اعربوا عن دعمهم لترامب. وقال وزير الخارجية المجري بيتر جيارتو ان الزيارة ستتيح «الاستماع الى وجهة نظر روسيا بشأن إمكانات التقارب بين روسيا والولايات المتحدة».

ويؤيد رئيس الوزراء المقرب من بوتين رفع العقوبات عن موسكو والتي اضرت بالاقتصاد الروسي منذ فرضها عام 2014.

ويرى محللون ان تولي ترامب السلطة وموجة الشعبوية التي تجتاح أوروبا هما عاملان قد يدفعان الزعيمين للدفع قدماً في هذا الاتجاه.