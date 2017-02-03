ترامب: أوباما أنقذ إيران من الانهيار

انتقد الرئيس الأميركي دونالد ترامب الاتفاق النووي مع إيران والذي تم إبان إدارة سلفه باراك أوباما، متهماً الرئيس الأميركي السابق بأنه ألقى طوق النجاة لطهران التي كانت على شفا الانهيار، مؤكداً تسلم طهران تحذيراً أميركياً رسمياً على خلفية إطلاقها صاروخاً باليستياً، وغرد على «تويتر» بأنها تتوسّع أكثر فأكثر في العراق. فيما اعتبرت إيران تحذيرات ترامب بأنها خطوة استفزازية.

وأوضح الرئيس الأميركي، في تغريدة على تويتر، أن إيران «كانت على شفا الانهيار حتى جاءت الولايات المتحدة وألقت لها بطوق النجاة في شكل اتفاق: 150 مليار دولار».

وقال ترامب إن الإيرانيين «كان عليهم أن يكونوا ممتنين للاتفاق المريع الذي أبرمته الولايات المتحدة معهم».

وأكد أن بلاده سلمت تحذيراً رسمياً لإيران بسبب إطلاقها صاروخاً باليستياً، بعد أن قالت إدارته، الأربعاء، إنها تبحث كيفية الرد على هذه التجربة.

ونشر الرئيس الأميركي تغريدة على «تويتر» انتقد فيها الطريقة التي تستخدمها إيران والتي تجعلها تتوسع أكثر فأكثر في العراق، بالرغم من إجراءات الولايات المتحدة.

وغرّد ترامب قائلاً إن «إيران تتوسع سريعاً أكثر فأكثر في العراق حتى بعد أن بددت الولايات المتحدة 3 ترليونات دولار هنالك منذ فترة طويلة».

عقوبات جديدة

في الأثناء، تقدم أعضاء في الكونغرس الأميركي بمشروع قرار لفرض عقوبات جديدة ضد إيران على خلفية برنامج الصواريخ البالستية.

وتقدم بمشروع القرار 4 أعضاء من الحزب الجمهوري وهم: لي زيلدين، وبيتر روسكيم، وليونارد لانس، وداغ ليمبرون.

وكتب روسكيم على صفحته الإلكترونية إن «إيران تسخر من المجتمع الدولي، تواصل برنامجها الصاروخي، تدعم الإرهاب، وتنتهك حقوق الإنسان، الولايات المتحدة لن تبقى مكتوفة الأيدي». ودعا المشروع إلى فرض عقوبات جديدة ضد شخصيات، تعمل على تطوير برنامج الصواريخ البالستية الإيراني.

بالمقابل، اعتبر الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي أن التحذير الذي وجهته الإدارة الأميركية لبلاده بعد التجربة الصاروخية، «لا أساس له» و«استفزازي».

وقال قاسمي كما نقلت عنه وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إن الملاحظات التي أدلى بها مستشار الأمن القومي لترامب لا أساس لها ومكررة واستفزازية.

بدوره، قال علي أكبر ولايتي وهو أحد كبار مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني علي خامنئي إن إيران لن تخضع لما وصفه بتهديدات الولايات المتحدة المتعلقة بتجربة إطلاق صاروخ باليستي.

كما نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن وزير الدفاع حسين دهقان قوله إن «التجربة الصاروخية يوم الأحد كانت ناجحة، التجربة لم تنتهك اتفاقاً نووياً مع القوى العالمية أو أي قرار للأمم المتحدة».